Орловские колледжи предлагают абитуриентам 3430 бюджетных мест

Фото: департамент образования Орловской области

Прием документов в техникумы и колледжи Орловской области продолжается до 15 августа, сообщает региональный департамент образования. Всего абитуриентам доступно 3430 бюджетных мест. Основной приоритет – подготовка кадров для технологического суверенитета и агропромышленного комплекса. Технические, инженерные и аграрно-механические специальности составляют 46% от общего числа – это 1580 мест.

Особое внимание уделяют социальной сфере. На медицинские специальности выделено 468 мест (14%), на педагогику и спорт – 380 (11%). На сферу услуг – 500 бюджетных мест, на экономику, юриспруденцию и соцработу – 260, на культуру и искусство – 242 места. Распределение мест сформировано с учетом запросов работодателей.

Региональная система профобразования нацелена на подготовку специалистов, востребованных в экономике области. Абитуриентам рекомендуют определиться с выбором до завершения приемной кампании. Напоминаем, что конкурс на популярные направления может быть высоким.