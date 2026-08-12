Орловские шашисты завоевали восемь медалей на всероссийском турнире

Фото: группа "Шашки в Орле"

В Орловской шахматно-шашечной школе прошел всероссийский турнир памяти чемпиона СССР С. А. Овечкина, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. В состязаниях участвовали более ста спортсменов из 11 регионов России. Медали разыграли в пяти возрастных группах в классической и молниеносной программе среди мужчин и женщин.

В классической программе орловцы завоевали четыре награды: серебро у Романа Панарина и Марии Делес, бронзу – у Григория Вдовина и Михаила Тимохина. В молниеносной программе еще четыре медали принесли региону Илья Пашанин и Дарья Колотовкина (серебро), Владислав Ивкин и Роман Панарин (бронза).

Орловские шашисты подтвердили высокий уровень подготовки и достойно представили регион на всероссийской арене. Турнир памяти Овечкина стал важным событием в спортивной жизни области. Организаторы отметили хорошую борьбу и мастерство участников.