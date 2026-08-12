В ОЭЗ «Орел» привлекли 20,5 млрд рублей инвестиций

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В особую экономическую зону «Орел» по состоянию на 1 июля 2026 года привлечено 20,5 миллиарда рублей фактических инвестиций, сообщил губернатор Андрей Клычков на встрече с заместителем главы региона Александром Бирюковым. Показатели, установленные Минэкономразвития, перевыполнены более чем в два раза. До конца года ожидается запуск новых предприятий, что принесет дополнительные 1–2 миллиарда рублей.

Среди ключевых проектов, готовящихся к вводу в этом году, – завод по переработке картофеля и мукомольное производство. Губернатор подчеркнул, что это не только новые высокооплачиваемые рабочие места, но и укрепление продовольственной безопасности страны. Власти работают над тем, чтобы бизнес чувствовал поддержку на всех уровнях.

На встрече также обсудили работу Представительства Орловской области при Правительстве РФ в Москве. Александр Бирюков доложил о системной помощи бойцам, проходящим лечение в столичных госпиталях и медучреждениях. Представительство находится на постоянной связи с защитниками, оперативно реагирует на их нужды.

Губернатор поблагодарил команду Представительства за неравнодушие и личное участие в судьбе каждого орловского бойца. Работа по привлечению инвестиций и поддержке военнослужащих продолжается. Экономическая зона «Орел» остается одним из драйверов развития региона.