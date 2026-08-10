В Залегощенском районе ремонтируют 5,5 км дороги «Орел – Ефремов»

Фото: Елена Зябкина

В Залегощенском районе продолжается ремонт региональной дороги «Орел – Ефремов», сообщает департамент дорожного хозяйства. Протяженность ремонтируемого участка – 5,5 километра. Специалисты завершают укладку выравнивающего слоя покрытия и обновляют площадки для остановок маршрутного транспорта с установкой бортового камня.

Далее подрядчик уложит верхний слой асфальта, восстановит тротуары, обочины, съезды и водопропускные трубы. В завершение дорожники нанесут яркую разметку, установят сигнальные столбики и обновят дорожные знаки.

Дорога ведет к детским садам и школам поселка Залегощь, по ней ежедневно курсируют школьные автобусы. С началом учебного года ровное полотно и понятная разметка обеспечат безопасность маршрутов для детей. Ремонт идет по графику, завершить работы планируют до конца лета.