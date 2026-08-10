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НовостиПроисшествия10 августа 2026 12:37

В Орле «Киа» сбила женщину вне пешеходного перехода

ДТП случилось на улицк 1-я Курская Орла
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 9 августа .08.2026 года в 21 час 30 минут 27-летний водитель «Киа Спектра» ехал по улице 1-я Курская со стороны улицы Ливенская в направлении улицы Молдавской города Орла. Около полдесятого вечера в районе дома №130 по улице 1-я Курская водитель «Киа» сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Пешеход в итоге аварии получила травмы. Женщину осмотрели медики и госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали шесть человек.