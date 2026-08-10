В Орле определили победителей первенства России по пляжному волейболу

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

На пляжных кортах Центрального стадиона имени Ленина завершилось первенство России по пляжному волейболу среди спортсменов до 17 лет, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий. Среди юношей золото завоевала пара из Краснодарского края Киселев и Александров. Серебро у Крылова и Киндиренко из Санкт-Петербурга, бронза – у Мицыка и Жернакова также из Краснодарского края.

У девушек победу одержали Петрова и Проскурякова из Санкт-Петербурга. Второе место заняли Рубан и Овчинникова из Москвы, третье – Черний и Мороз из Краснодарского края.

С 10 по 13 августа на этих же кортах в борьбу за титул победителей первенства России вступят команды юношей и девушек до 19 лет. Организаторы приглашают болельщиков поддержать спортсменов. Вход на соревнования свободный.