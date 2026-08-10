В Орле спасатели-кинологи показали мастер-класс с собаками в Детском парке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Детском парке Орла прошел мастер-класс от спасателей-кинологов областной поисково-спасательной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Гости парка – дети и взрослые – познакомились с четвероногими помощниками Таей, Шайкой и Джиной. Специалисты Татьяна Вершинина и Константин Половинкин показали элементы дрессировки: четкое выполнение команд на послушание и поиск статиста, которого собака быстро обнаружила и подала голосовой знак.

Юные орловцы узнали, какими качествами должны обладать собаки-спасатели: силой, выносливостью, умом и добротой. Спасатели признались, что подбирают собак сердцем, чтобы работать с ними в полном взаимопонимании. Гостями также стали участники организации «Помощь животным «Кот и Пес» с собакой Эллис, эвакуированной из Курской области. Для подопечных организации собрали корма.

После дети участвовали в эстафете «Найди потерявшегося», где в роли спасаемых выступали сотрудники МЧС. Участники бегали с собаками на поводке, проявляя силу и скорость. Завершился мастер-класс рисованием на асфальте, где героями стали собаки-спасатели. Летние уроки безопасности в парке проходят по пятницам до конца лета.