В Орле восстанавливают пострадавший после атаки БПЛА дом на Раздольной

Фото: администрация Орла

В доме на улице Раздольной продолжаются восстановительные работы после атаки беспилотника, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира.

На объекте установили дополнительный фасадный подъемник, что позволяет строителям работать одновременно на нескольких уровнях и ускоряет процесс на верхних этажах.

Специалисты уже завершили демонтаж поврежденной кирпичной кладки и приступили к ее восстановлению. Параллельно идет монтаж новых окон и остекление лоджий. Губернатор поручил администрации Орла держать ситуацию на контроле.