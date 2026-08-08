В Орловской области перехватили 14 украинских беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины дежурные средства ПВО России уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, при ночной атаке БПЛА никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжаются проверки сотрудников МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, перехвачено 397 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями 15 регионов и акваторией Азовского моря.