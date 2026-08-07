В Орле прошла юбилейная регата с участием 60 спортсменов из 6шести регионов

Фото: администрация Орла

В Орле на озере Светлая жизнь с 3 по 5 августа прошла юбилейная 25-я регата, посвященная 460-летию города, сообщает пресс-служба администрации. В соревнованиях приняли участие 60 яхтсменов из Орла, Воронежа, Курчатова, Курска, Липецка и Санкт-Петербурга. Юные и взрослые спортсмены боролись за победу в семи классах яхт: «Оптимист», «Луч-мини», «Луч-стандарт», «Луч-радиал», «Лазер 4.7», «Кадет» и «Снайп».

Победителями регаты стали: София Самойленко («Луч-радиал»), Тимофей Костиков («Луч-стандарт») из орловской спортшколы №10, Злата Богомолова («Лазер 4.7») из Воронежа, Анна Донских и Олег Бирюков («Снайп») из Липецка, Артём Гаврилов («Оптимист») из Воронежа, Семён Курлыкин и Евгения Забродная («Кадет») из Липецка.

Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты от управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла. Для участников соревнования стали проверкой характера, силы команды и умения доверять ветру и воде. Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов и яркую борьбу на всех дистанциях.