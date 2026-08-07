Бывший орловский энергетик предстанет перед судом за взятку в 50 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера района электрических сетей, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В обязанности мужчины входило выявление бездоговорного потребления электроэнергии и составление актов о неучтенном потреблении. Следователи выяснили, что в Орловском муниципальном округе энергетик получил от местного жителя взятку в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги он не стал составлять акт о неучтенном потреблении электрической энергии в отношении взяткодателя.

Уголовное дело возбуждено по информации отдела собственной безопасности организации на основании материалов оперативно-розыскной деятельности орловского УМВД. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.