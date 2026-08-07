В Орловской области появились пять бронзовых скульптур по мотивам мультфильмов

Фото: районная газета «Сельская правда»

В поселке Покровское установили пять новых арт-объектов по мотивам работ советского художника-мультипликатора Владимира Зарубина, сообщает администрация района. Бронзовые скульптуры сразу стали популярными фотозонами. На территории местной школы появился «Кот ученый», возле Дросковской школы – «Заяц-выпускник», около Дома культуры – «Артистка Лиса», на Автовокзальной площади – «Кот-путешественник», а у спорткомплекса – «Мишка-спортсмен».

До конца 2026 года в поселке планируют установить еще пять таких скульптур. Глава района Андрей Решетников рассказал, что в планах – развивать туристическую инфраструктуру. Район участвует в конкурсе Минстроя «Малые города и исторические поселения» с проектом «Дороги детства. Сквер Зарубина».

Скульптуры уже привлекли внимание местных жителей и гостей поселка. Орловцы с интересом фотографируются у новых объектов, а дети с удовольствием узнают любимых персонажей. Благоустройство продолжается, в ближайшее время появятся новые арт-объекты.