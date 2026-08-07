В Орловской области мотоциклист без водительских прав попал в ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 6 августа 24-летний мотоциклист без прав на управление ехал на мотоцикле «Racer» ехал по прилегающей территории СТ «Ботаника» со стороны трассы М-2 «Крым». Около часа дня в районе дома №148 он перевернулся.

В происшествии пострадали 25-летняя пассажирка мотоцикла. Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал один человек.