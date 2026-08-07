На железной дороге Орловской области выросла погрузка на 31%

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В январе-июле 2026 года на железной дороге в Орловской области погружено 614,2 тысячи тонн грузов – на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали. Значительный рост показали сельхозкультуры: зерна отправили 318,1 тысячи тонн – в 2,2 раза больше, жмыхов – 51,2 тысячи тонн, что в 1,7 раза выше прошлогоднего уровня.

Среди других грузов – строительные материалы (67,1 тысячи тонн), лом черных металлов (44 тысячи тонн), сахар – 38,7 тысячи тонн (рост в 1,2 раза), продукты перемола – 8,1 тысячи тонн (увеличение в два раза). Также отмечен рост по лесным грузам (в 1,6 раза) и сборным отправкам (в 1,4 раза). Черных металлов погружено 7,4 тысячи тонн, химикатов и соды – 2,1 тысячи тонн.

В июле 2026 года погружено 65,2 тысячи тонн – в 1,2 раза больше, чем в июле прошлого года. Рост связан с высоким спросом на продукцию агропромышленного комплекса и активной отгрузкой зерновых.