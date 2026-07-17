В Орловской области пожилой водитель «Нивы» погиб после столкновения с деревом

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 16 июля 78-летний водитель «Шевроле Нива» ехал по проселочной дороге в сторону села Большое Сотниково со стороны села Подзавалово Урицкого района. Около полвторого дня пожилой мужчина съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Водитель внедорожника в итоге погиб. Пострадала 77-летняя пассажирка «Нивы». Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали четыре человека. Один из пострадавших погиб.