В Орловской области обезвредили девять беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны РФ были перехвачены и уничтожены девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как уточнил глава региона, при атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над территорией страны, по данным Минобороны России, в течение ночи ПВО перехватили 243 вражеских беспилотников самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями 12 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.