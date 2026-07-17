Почти 1,8 тысячи орловцев пострадали от клещей с начала сезона

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С начала сезона активности клещей в медицинские организации Орловской области обратились 1778 человек, из них 489 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Лабораторные исследования показали, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 20,3% от числа исследованных.

В регионе запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции провели рекогносцировочные обследования и обработали более 485 гектаров. Также проведены обработки летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Работы продолжаются.

Орловцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков: использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При укусе клеща необходимо сразу обратиться к врачу. Сезон активности членистоногих продолжается, и риск заражения остается высоким. Будьте внимательны к своему здоровью.