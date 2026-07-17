В Орловском муниципальном округе завершают капремонт Образцовской школы за 65 миллионов рублей

Фото: администрация Орловского муниципального округа

В Орловском муниципальном округе завершается капитальный ремонт Образцовской школы, сообщили на совещании с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Андрей Клычков. Подрядчик выполняет работы по контракту на 65 миллионов рублей. Срок окончания – 20 августа 2026 года. По информации главы округа Александра Черных, работы идут с опережением графика, ежедневно на объекте заняты более 20 человек.

Подрядчик полностью завершил устройство отопления, утепление фасада и ремонт кровли, заливку полов, отделку кафелем, установку окон, сантехники и входных групп. Сейчас ведутся работы по прокладке электрики и вентиляции, окраске стен, отделке фасада панелями, укладке линолеума и сборке сцены в актовом зале. Все необходимое оборудование и мебель для кабинетов и пищеблока уже закуплены.

Параллельно подрядчик благоустраивает прилегающую территорию. Из Дорожного фонда выделено 5,6 миллиона рублей на капремонт дороги в деревне Образцово, ведущей к школе. Там отремонтируют подъезд, обустроят тротуары, разворотную площадку для школьного автобуса и установят дорожные знаки. Работы на дороге завершат до 31 июля. Орловские школьники вернутся в обновленное здание к новому учебному году.