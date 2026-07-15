В Орле арестовали три авто должников на четыре миллиона рублей за сутки

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орловской области судебные приставы и госавтоинспекторы провели совместный рейд по выявлению должников. За сутки проверено 128 автомобилей. Арестовано три машины на общую сумму около четырех миллионов рублей. Владельцы имели задолженности по кредитам, налогам и штрафам за нарушение ПДД. Кроссовер «Chery Tiggo 4 Pro» изъяли и отправили на спецстоянку для оценки и дальнейшей реализации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Владелец этого автомобиля накопил долгов более чем на 3,9 миллиона рублей. Из этой суммы в федеральный бюджет уже взыскано 718 тысяч рублей. Остаток долга погасят за счет продажи машины. Совместные рейды приставов и гаишников помогают оперативно воздействовать на граждан, которые уклоняются от уплаты.

Чтобы избежать ареста автомобиля, орловцам рекомендуют вовремя оплачивать долги. Проверить наличие задолженности можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. Своевременная оплата избавит от потери личного транспорта и дополнительных судебных расходов.