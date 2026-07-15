Орловцев приглашают в Спасское-Лутовиново на день рождения Полины Виардо

Фото: Елена Зябкина

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» 18 июля приглашает гостей на программу «Любовь длиною в жизнь», посвященную 205-летию оперной певицы и композитора Полины Виардо. Посетители смогут по-новому взглянуть на историю отношений Ивана Тургенева и Виардо, которые на протяжении почти сорока лет вдохновляли писателя. В программе — мини-спектакль «Я принадлежу вам весь и навсегда» в исполнении актеров Орловского академического театра имени Тургенева.

Музыкальным подарком для гостей станет выступление певицы Анны Новошинской. Также посетителей ждет встреча с филологом Натальей Меркурьевой, которая познакомит с мистическими образами Полины Виардо. Будет работать новая выставка, рассказывающая об одной из самых загадочных историй любви XIX века.

Мероприятие начнется в 13:00. Вход по билетам. Орловцы и гости региона смогут погрузиться в атмосферу тургеневской эпохи и узнать малоизвестные факты о жизни великого писателя и его музы. Приглашаются все желающие.

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