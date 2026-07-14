Две орловчанки стали призерами всероссийского конкурса «Лидеры поддержки»

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Среди награжденных — две представительницы Орловской области. Руководитель Центра поддержки экспорта региона Инесса Волкова заняла второе место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». Руководитель АО «Орловский кабельный завод» Наталья Скомороха победила в специальной номинации «Женский вклад в экспорт». Награды вручали гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и ректор «Сколково» Александр Ким.

Губернатор Андрей Клычков и сенатор Вадим Соколов присутствовали на церемонии и поздравили победительниц. Глава региона отметил, что их вклад в развитие экспорта и экономики страны по достоинству оценен на федеральном уровне.

Орловский Центр поддержки экспорта работает 10 лет как подразделение Фонда микрофинансирования при департаменте экономического развития. За это время из федерального бюджета получено более 198 миллионов рублей. Господдержку получили более 934 экспортно ориентированных субъектов МСП, оказано свыше 5 тысяч услуг. Количество заключенных экспортных контрактов превысило 800, а объем поддержанного экспорта — 56 миллионов долларов.

Центр сотрудничает с «Орловским кабельным заводом» все 10 лет. Предприятие участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, получает софинансирование транспортных расходов и неоднократно становилось победителем регионального конкурса «Экспортер года». Успехи орловских женщин подтверждают растущий экспортный потенциал региона.