Орловские яхтсмены взяли золото на «Кубке патриотов» в Мытищах Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Мытищах завершились всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок патриотов». В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Орла, Можайска, Мытищ, Курска и Долгопрудного. Орловскую область представляли воспитанники спортшколы No 10 и региональной федерации парусного спорта. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

В классе «Луч-радиал» золотую медаль завоевал Михаил Филиппов. В классе «Лазер 4,7» еще одну награду высшей пробы взяла София Самойленко. Оба спортсмена показали высокий уровень подготовки и уверенную тактику.

Орловские яхтсмены вновь подтвердили свой класс на всероссийских соревнованиях. Поздравляем наших земляков с блестящими результатами. Это достойный вклад в копилку спортивных достижений региона.