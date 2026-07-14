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НовостиСпорт14 июля 2026 13:37

Орловские яхтсмены взяли золото на «Кубке патриотов» в Мытищах

Воспитанники спортшколы No 10 из Орловской области стали лучшими в двух классах
Елена Зябкина
Орловские яхтсмены взяли золото на «Кубке патриотов» в Мытищах

Орловские яхтсмены взяли золото на «Кубке патриотов» в Мытищах

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Мытищах завершились всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок патриотов». В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Орла, Можайска, Мытищ, Курска и Долгопрудного. Орловскую область представляли воспитанники спортшколы No 10 и региональной федерации парусного спорта. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

В классе «Луч-радиал» золотую медаль завоевал Михаил Филиппов. В классе «Лазер 4,7» еще одну награду высшей пробы взяла София Самойленко. Оба спортсмена показали высокий уровень подготовки и уверенную тактику.

Орловские яхтсмены вновь подтвердили свой класс на всероссийских соревнованиях. Поздравляем наших земляков с блестящими результатами. Это достойный вклад в копилку спортивных достижений региона.