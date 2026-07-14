Орловского адвоката будут судить за попытку получить 37 тысяч из бюджета обманом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты региона. Его обвиняют в покушении на мошенничество. В период предварительного следствия по другому делу он получил от доверителей подзащитного 60 тысяч рублей за юридическую помощь и заключил соглашение, но не сообщил об этом следователю, как того требует закон. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В январе 2026 года адвокат подал следователю заявление с просьбой выплатить ему вознаграждение из федерального бюджета как процессуальные издержки. Сумма составила более 37 тысяч рублей. При этом он указал ложные сведения о своем участии в деле, скрыв факт уже полученного вознаграждения от клиента.

Довести преступный умысел до конца мужчина не смог: его действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Орловской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.