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НовостиПолитика14 июля 2026 6:48

В Орловской области сбили 11 БПЛА

Более десятка беспилотников уничтожено на Орловщине за ночь
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что при ночной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над страной, по данным Минобороны, перехвачено и уничтожено за ночь 288 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожали в 15 регионах России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.