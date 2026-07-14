В Орловской области сбили 11 БПЛА

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что при ночной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над страной, по данным Минобороны, перехвачено и уничтожено за ночь 288 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожали в 15 регионах России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.