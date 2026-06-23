Восемь орловских компаний попали в список нелегалов Банка России

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В предупредительный список Банка России попали восемь компаний из Орловской области. Все они привлекли внимание мегарегулятора из-за признаков нелегальной кредитной деятельности. Среди них – ломбарды, автоломбарды, комиссионки и микрокредитные организации, которые работают без лицензии. Часть фирм зарегистрированы в областном центре, остальные – в районах.

Заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин пояснил, что такие компании обычно привлекают клиентов обещанием низких процентов и готовностью выдать займ даже при плохой кредитной истории. Однако обращение к ним может обернуться финансовыми проблемами. Деятельность нелегалов не регулируется законом – они могут менять условия договора, завышать проценты и применять неправомерные методы взыскания долгов.

По данным Банка России, в первом квартале 2026 года по всей стране выявили 1,4 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности. Почти половина из них – это финансовые пирамиды. Злобин посоветовал орловцам перед вложением денег проверять законность организации на сайте ЦБ в разделе «Участники финансового рынка» или в мобильном приложении ЦБ-онлайн.

Специалисты рекомендуют не доверять сомнительным предложениям и всегда проверять наличие лицензии у компании. Если у вас есть сомнения в надежности организации, лучше отказаться от сделки и обратиться за консультацией в официальные финансовые учреждения.