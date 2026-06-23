Орловцам расскажут о семейной выплате в День открытых дверей в Социальном фонде

Фото: Отделение СФР по Орловской области

В Орловской области 26 июня пройдет День открытых дверей в клиентских службах Социального фонда. Мероприятие посвятят новой ежегодной семейной выплате, заявления на которую жители региона начали подавать с 1 июня. Встреча состоится с 10 до 12 часов по адресу: Орел, улица Комсомольская, 108. Сотрудники проконсультируют семьи по вопросам права на выплату, оценке нуждаемости, учету недвижимости и транспорта, а также помогут заполнить заявление и проверят документы. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Ежегодная семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год. Оформить ее может каждый из работающих родителей. В 2026 году право на получение имеют родители двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если те учатся очно), официально трудоустроенные и уплатившие НДФЛ за 2025 год. При этом среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума – в Орловской области это 24 738 рублей.

Орловцам, которые воспитывают двух и более детей, стоит посетить День открытых дверей, чтобы разобраться в нюансах получения выплаты. Специалисты подробно ответят на все вопросы и помогут избежать ошибок при подаче документов. Консультации пройдут в комфортном формате, чтобы каждая семья смогла получить максимум полезной информации.