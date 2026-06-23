Четыре человека пострадали в ДТП под Орлом

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

На 18-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Орловском муниципальном округе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает орловская Госавтоинспекция. 53-летний водитель «Фольксваген Поло» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу «Хендай STARIA» под управлением 49-летней женщины, которая ехала навстречу. После столкновения «Фольксваген» отбросило на дорожное ограждение.

В аварии пострадали четыре человека. Водитель «Фольксвагена» с места ДТП госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель «Хендай» обратилась за помощью самостоятельно в больницу Семашко. Также пострадали две пассажирки «Хендай»: 32-летняя женщина и 20-летняя девушка — обе госпитализированы. Самый юный пассажир — ребенок 2021 года рождения — доставлен в детский медицинский центр имени Круглой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщины было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали восемь человек.