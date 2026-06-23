Вокзал в Змиевке Орловской области начали ремонтировать

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В поселке Змиевка Орловской области стартовал капитальный ремонт железнодорожного вокзала, сообщает Московская железная дорога. Строители уже приступили к демонтажу старой кровли, в ближайшее время установят новую. Также обновят фасад здания – его покрасят в корпоративный цвет РЖД, отремонтируют отмостку и заменят оконные блоки с входными группами.

Внутри вокзала ждут серьезные перемены. Полностью обновят зал ожидания, сделают комнату матери и ребенка с отдельной санитарной комнатой. Кроме того, строители заменят инженерные коммуникации и установят современную систему навигации, чтобы пассажирам было проще ориентироваться.

Благоустроят и прилегающую территорию: поставят новое ограждение и разобьют цветочные клумбы. Для орловцев и гостей региона вокзал в Змиевке станет более комфортным и современным. Когда завершат все работы, пока не уточняется.