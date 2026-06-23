Останки красноармейца из Орловской области передали родственникам в Музее Победы

Фото: соцсети сенатора РФ Вадима Соколова

В День памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе прошла церемония передачи останков красноармейца Серафима Песляка его родственникам. Боец 1906 года рождения, уроженец Орловской области, до войны работал редактором газеты, а в 1941 году стал политруком ветеринарного лазарета 16-й армии. Он пропал без вести в Вяземском котле осенью 1941 года.

Останки бойца нашли 29 апреля 2026 года поисковики отряда «Красноармеец» в Вяземском районе Смоленской области. Опознать помог орден Боевого Красного Знамени, который находился при нем. На церемонии присутствовал сенатор от Орловской области Вадим Соколов. Он подчеркнул, что работа поискового движения – это живая нить, связывающая поколения, и преемственность героического начала предков.

Сенатор отметил, что в Орловской области поисковое движение развивается динамично. Сегодня в регионе действуют 12 официально зарегистрированных поисковых организаций, постоянный состав которых насчитывает почти 500 человек. История поискового движения на Орловщине началась в 1961 году. За прошедшие десятилетия орловские поисковики вернули из небытия останки более 15 тысяч солдат и командиров Красной Армии.

Соколов добавил, что региональная акция «Вахта Памяти» стала символом единства. В прошлом году в ней приняли участие около 1,5 тысячи человек от Орловской области и еще тысяча поисковиков из 18 регионов России. Земля Орловщины и всей страны хранит память о бессмертном подвиге героев.