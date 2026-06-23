Орловцы прошли 22 километра в память о начале войны

Фото: филиал Российского общества «Знание»

В Орловской области в рамках патриотической акции ко Дню памяти и скорби прошел пеший марш-бросок. Организаторами выступили ТурЛига и факультет физкультуры ОГУ имени Тургенева совместно с обществом «Знание». Участники – студенты и лекторы – преодолели 22 километра по пересеченной местности: от лесных троп до полевых дорог с короткими привалами и остановкой у родника. Весь путь занял пять часов.

Руководитель ТурЛиги Станислав Махов отметил, что подобные марш-броски – это не только физическая подготовка, но и школа характера. По его словам, каждый участник проходит свой путь преодоления и открывает в себе резервы, о которых раньше не подозревал. Когда видишь, как студенты идут вперед и помогают друг другу, понимаешь, что растет поколение настоящих бойцов, сильных духом и верных командным ценностям.

Акция проходит с 18 по 23 июня. В формате лекций, бесед и викторин участников знакомят с событиями 22 июня 1941 года, рассказывают о подвиге советского народа и героях Великой Победы. Общество «Знание» подготовило материалы для памятных мероприятий: лекции о дне, который изменил историю, о геноциде советского народа и викторину о Великой Отечественной войне.