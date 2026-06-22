Орловские охотники получили почти 7,5 тысячи разрешений в 2025 году Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области охотничьи угодья занимают 1,9 миллиона гектаров, из них закрепленных – 1,5 миллиона. Такие данные озвучила и.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова на аппаратном совещании у губернатора Андрея Клычкова. В регионе работают 35 охотпользователей, а также два профильных учреждения, которые следят за соблюдением природоохранного законодательства.

В 2025 году орловцам выдали 492 охотничьих билета и 7435 разрешений на добычу ресурсов в общедоступных угодьях. Ежегодно проводится учет численности животных, по результатам которого утверждают лимит и квоту добычи. С 1 сентября прошлого года для получения билета нужно сдать экзамен по охотничьему минимуму – проверку уже успешно прошли 113 человек.

Орловская область вошла в число первых 20 регионов, которые заполнили историческими данными государственную информационную систему «Охота». В рамках надзора за год провели 1937 патрулирований, составили 99 протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 27,5 тысячи рублей.

Для борьбы с браконьерами сотрудники управления экологического надзора совместно с полицией и Росгвардией проводят профилактические операции «Снегоход», «Браконьер» и «Ночной охотник». Особо охраняемые природные территории регионального значения занимают в области 160,3 тысячи гектаров.