В Орловской области снова гнездится черный аист из Красной книги

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

В Орловской области зафиксировали повторное успешное гнездование черного аиста — птицы, занесенной в Красную книгу России. В июне 2025 года редкий вид загнездился в Шаблыкинском районе и вывел птенцов. Специалисты называют это событие крайне редким для центральной части европейской России. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщила и.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова.

Черные аисты впервые появились в регионе в 2021 году. Тогда они загнездились и вывели двух птенцов на одной из искусственных платформ, установленных в 2019 году специалистами управления экологического надзора в рамках подпрограммы по сохранению охотничьих ресурсов. Всего на территории Орловщины смонтировали 14 гнездовых ящиков для черного аиста, скопы, кобчика и орлана-белохвоста.

Возвращение краснокнижной птицы стало важным показателем экологического благополучия региона. Власти продолжат работу по сохранению редких видов.