Природных пожаров в Орловской области стало в шесть раз меньше

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области заметно снизилось число природных пожаров. Если в прошлом году зарегистрировали 1234 ландшафтных возгорания, то в этом – всего 486. Общая площадь пожаров составила 156 гектаров, что почти в шесть раз меньше прошлогоднего показателя. Об этом на аппаратном совещании в администрации региона сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Александр Новиков.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что в регионе развернут межведомственный штаб контроля за пожароопасным сезоном, создана группировка сил и средств, организовано патрулирование лесных массивов. Особое внимание уделяют профилактике палов сухой растительности, защите населенных пунктов и соблюдению пожарной безопасности на полигонах ТБО.

Пожароопасный сезон стартовал 7 апреля. В группировку включили 2142 человека и 555 единиц техники. Лесопожарную обстановку контролируют пять онлайн-камер и беспилотники, активно используют данные спутникового мониторинга для выявления термических аномалий. Также провели более 63 тысяч обходов частных домов и распространили свыше 61 тысячи памяток.

С начала сезона составили 189 административных материалов за разведение костров, сжигание сухой травы и мусора на общую сумму 371 тысяча рублей. Благодаря комплексу мер число пожаров, связанных с горением сухой растительности, сократилось более чем на 60%.