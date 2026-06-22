В Орле соберутся тургеневеды со всей страны на XXXIII чтения

Музей Тургенева Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Традиционные XXXIII Всероссийские Тургеневские чтения состоятся в Орловском литературном музее Тургенева 25 и 26 июня. На площадку съедутся исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Донецка, а также из Орла, Мценска, Спасского-Лутовинова и села Покровское. Тема нынешних чтений – «На родине Тургенева: 200 лет спустя» – приурочена к 460-летию Орла.

Участники обсудят историю тургеневских центров России, музейные коллекции и выставочные проекты, а также вопросы литературного краеведения и мемориализации тургеневских мест. Особое внимание уделят изучению наследия писателя на Орловщине и сохранению памяти о нем.

Для гостей подготовили презентацию книги Елены Мельник «Орловские наследники Тургенева» и фильма «Творческая биография Н. М. Чернова», посвященного 100-летию известного московского тургеневеда. Чтения обещают стать важным событием для всех, кто интересуется жизнью и творчеством великого писателя-орловца.