В теплицах Орловской области ищут опасных вредителей томатов

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской области

В Орловской области провели мониторинг фитосанитарного состояния тепличных комплексов. Специалисты проверили три хозяйства – «АПК Кумир», «Промпарк» и «ЭкоПродукт». Обследовали 14 теплиц общей площадью 18,5 гектаров, где растут томаты и огурцы. Цель – вовремя выявить и не допустить распространение опасных карантинных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской области.

В теплицах разместили 696 феромонных и цветных клеевых ловушек, отобрали 14 образцов вегетативных частей растений. Через пару недель ловушки отправят в испытательную лабораторию, где идентифицируют собранных насекомых. Особое внимание уделяют западному цветочному трипсу, табачной белокрылке, южноамериканской томатной моли и вирусу коричневой морщинистости плодов томата.

На данный момент карантинных объектов на культурах закрытого грунта на Орловщине не зарегистрировано. Мониторинг продолжается – специалисты держат ситуацию под контролем, чтобы урожай орловских теплиц оставался здоровым и безопасным.