Полицейские и общественница навестили орловских ребят в реабилитационном центре

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Должанском районе Орловской области сотрудники полиции и представитель Общественного совета при ОМВД Виктория Головашкина навестили ребят из межрайонного социально-реабилитационного центра. Встреча прошла в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». Гости побеседовали с детьми о правилах безопасности и раздали профилактические памятки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Инспектор по делам несовершеннолетних предостерегла юных орловцев от общения с незнакомцами и напомнила о региональном законе о комендантском часе – с 22.00 до 6.00 детям нельзя находиться на улице без взрослых. Сотрудник Госавтоинспекции призвал ребят не садиться за руль мопедов и скутеров, соблюдать правила дорожного движения и использовать светоотражатели в темное время суток.

Общественница рассказала подросткам, как мошенники под разными предлогами пытаются выведать пароли и коды от банковских карт, а также о способах вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Она посоветовала не отвечать на такие предложения и сразу сообщать о них родителям или в полицию. Гости осмотрели центр, оценили условия быта и организации досуга детей и договорились проводить подобные визиты и дальше.