Орловский академик Седов получил орден «За доблестный труд» от президента Путина

Фото: сайт правительства Орловской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» выдающегося орловского селекционера, академика Евгения Седова. Указ подписан 21 июня. Ученый удостоен награды за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Евгений Николаевич – научный консультант Всероссийского НИИ селекции плодовых культур и почетный гражданин Орловской области.

Евгений Седов работает в институте с 1955 года. Он автор и соавтор более 600 научных статей и 25 книг. За монографию по селекции яблони ученый получил Золотую медаль имени Мичурина. Под его руководством создан один из крупнейших в стране селекционных фондов яблони и груши, выведено 60 сортов яблони.

В 1999 году академика признали «Международным человеком тысячелетия», он вошел в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX столетия. Ранее Седов награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и тремя медалями СССР. Новая награда стала еще одним признанием заслуг орловского ученого перед страной.