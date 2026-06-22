В Орловской области объявили ракетную опасность

Фото: Елена Зябкина

На территории орловского региона объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, а также о ракетной опасности объявил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Орловцам порекомендовали отойти как можно дальше от окон и пройти в помещение со сплошными стенами или укрытие. Укрыться можно в подвале здания, подземной парковке или пешеходном переходе. Если вы едите в транспорте, необходимо остановить его и пройти в безопасное место.

В укрытии следует находиться до окончания ракетной опасности. При возникшем ЧП звоните в экстренную службу по номерам: 101 или 112.