В Орловской области почти 1,6 тысячи малышей получили СНИЛС с рождения

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С начала 2026 года в Орловской области оформили 1544 СНИЛС на новорожденных. Каждый ребенок с первых дней жизни получает этот номер автоматически. Родителям не нужно подавать отдельное заявление – данные поступают в Социальный фонд из ЗАГСа в рамках межведомственного взаимодействия. Номер формируется в течение нескольких дней. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Получение СНИЛС позволяет семьям в полном объеме пользоваться мерами социальной поддержки. С этим документом можно прикрепить малыша к поликлинике и оформить полис ОМС. В будущем страховой номер пригодится для доступа к государственным услугам через портал госуслуг.

Орловцам напоминают, что узнать СНИЛС ребенка можно в личном кабинете родителя на портале госуслуг. При необходимости бумажный вариант документа выдают в клиентской службе Социального фонда. В случае утери можно получить копию с тем же номером.