Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:23

В Орле 11-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Дорожное происшествие случилось на улице Московской в Орле
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 21 июня 23-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Московская со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Московского шоссе. В четыре часа утра в районе дома №177 по улице Московская водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Спортейдж» под управлением 30-летнего водителя. После первого столкновения «Киа Рио» въехала во встречную «Ладу Ларгус». Отмечается, что у водителя «Киа Рио» не было водительских прав.

В аварии пострадал 11-летний пассажир «Киа Спортейдж». Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.