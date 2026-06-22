В Орле 11-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 21 июня 23-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Московская со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Московского шоссе. В четыре часа утра в районе дома №177 по улице Московская водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Спортейдж» под управлением 30-летнего водителя. После первого столкновения «Киа Рио» въехала во встречную «Ладу Ларгус». Отмечается, что у водителя «Киа Рио» не было водительских прав.

В аварии пострадал 11-летний пассажир «Киа Спортейдж». Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.