Орловцы зажгли Свечи памяти на бульваре Победы в четыре утра

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в четыре часа утра на бульваре Победы у стелы «Орел – город воинской славы» орловцы зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участники акции почтили память павших минутой молчания. Вместе с жителями региона к мемориалу пришли представители власти и общественники.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что традиционно в этот день свечи памяти зажигаются по всей стране в память о войне, которая длилась 1418 дней и унесла жизни 28 миллионов человек. Глава региона подчеркнул, что сегодня памятные дни Великой Отечественной окрашены новым смыслом в связи с событиями специальной военной операции.

По словам Клычкова, необходимо поблагодарить воинов, которые защищают страну от врага. Победа 1945 года является символом и знаменем будущей Победы. Он призвал всех сплотиться ради главной цели и добавил, что вечная память героям прошлого и слава тем, кто сегодня обеспечивает новую Победу на полях сражений.