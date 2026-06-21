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НовостиОбщество21 июня 2026 10:18

В орловской школе после вмешательства прокуратуры провели ремонт

Проверка выявила дефекты окон и напольного покрытия
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об образовании. При этом были выявлены нарушения в одном из образовательных учреждений Краснозоренского района.

В Медвеженской общеобразовательной школе часть помещений не соответствовала нормативам.

- В отдельных кабинетах имелись трещины в стеклах оконных блоков, напольное покрытие имело дефекты, - рассказали в Новодеревеньковской межрайонной прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с иском, требуя обязать школу устранить нарушения. Новодеревеньковский районный суд удовлетворил данные требования.

На данный момент в школе выполнен текущий ремонт.