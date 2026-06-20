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НовостиОбщество20 июня 2026 7:56

В Орле перекроют движение на время проведения акции «Свеча памяти»

Ограничения будут действовать 21 и 22 июня
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Орла

Фото администрации города Орла

В Орле в связи с проведением акции «Свеча памяти» вводится ряд ограничений дорожного движения. Об этом рассказали в администрации областного центра.

С 20.00 21 июня до 5.00 22 июня запрещена стоянка транспортных средств по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Ленина до дома №37 по улице Максима Горького.

22 июня с 3.30 до 4.30 запрещен проезд транспорта по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Ленина до дома №37 по улице Максима Горького.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут! - подчеркнули в администрации города Орла.