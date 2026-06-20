Орловец украл у знакомого охотничье ружье и патроны

Фото из архива КП

Прокурором Колпнянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый украл у знакомого охотничье ружье и патроны к нему.

- В нарушение требований законодательства в сфере оборота оружия мужчина незаконно хранил ружье в своем доме, - сообщает прокуратура Колпнянского района.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие из незаконного оборота в декабре 2025 года.

Уголовное дело рассмотрит Колпнянский районный суд.