В Орловской области осудили серийную угонщицу

Фото пресс-службы Свердловского районного суда

Свердловский районный суд вынес приговор местной жительнице. Женщину признали виновной в двух эпизодах угона и краже.

В октябре 2025 года 34-летняя орловчанка совершила угон двух машин и присвоила 70 тысяч рублей из портмоне одного из автовладельцев.

- Машины она заводила с помощью ключей, оставленных хозяевами в замке зажигания, - пояснили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Подсудимая признала вину. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима.