Орловец угнал машину прямо из чужого гаража

Фото пресс-службы Верховского районного суда

Верховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в угоне машины.

В апреле 2026 года, нетрезвый подсудимый проходил мимо жилых домов и увидел приоткрытые створки ворот гаража. Забравшись внутрь, мужчина сел в салон автомобиля, завел его и поехал по улицам поселка Верховье. Покатавшись, мужчина оставил машину и скрылся.

Подсудимый признал вину и раскаялся, а также полностью возместил ущерб.

- Суд прекратил уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей рублей, - отметили в пресс-службе Верховского районного суда.