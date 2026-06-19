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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:59

Орловец получил 8 лет строгого режима за покушение на сбыт наркотиков

Мужчина решил подработать «фасовщиком-закладчиком»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото пресс-службы Северного районного суда города Орла

Фото пресс-службы Северного районного суда города Орла

Северный районный суд Орла вынес приговор мужчине, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Орловец и его соучастник выступали в роди «фасовщиков-закладчиков» в организованной группе. Они забирали из тайников наркотики, фасовали их на «розничные» дозы и размещали в тайники «закладки» для последующего сбыта.

Мужчина не успел довести до конца свое преступление, так как его задержали сотрудники полиции.

Также выяснилось, что злоумышленник и сам употреблял запрещенные вещества.

- У подсудимого дома были обнаружены наркотические средства в значительном размере с целью личного потребления, - отметили в пресс-службе Северного районного суда города Орла.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовали на 30 тысяч рублей.