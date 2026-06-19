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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:04

В Орловской области в аварии пострадал годовалый ребенок

На трассе столкнулись «ЗАЗ Вида» и «Лада Гранта»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Орловской области

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадали женщина и маленький ребенок. Авария произошла днем 18 июня на 412 км трассы «М2-Крым» в Кромском районе. 28-летняя девушка за рулем автомобиля «ЗАЗ Вида» двигалась из Курска в направлении Орла.

- Допустила выезд на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством «Лада Гранта», - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

За рулем «Гранты» находился 18-летний водитель.

В аварии пострадали пассажиры «ЗАЗ Вида». 56-летняя женщина госпитализирована областную больницу, годовалая девочка - в детскую областную больницу.