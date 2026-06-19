Орловец отправился в колонию строгого режима за убийство приятеля

Фото из архива КП

Советский районный суд Орла вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Во время застолья в квартире потерпевшего между хозяином жилища и гостем взник конфликт, подсудимый решил убить своего оппонента.

- Он взял нож хозяйственно-бытового назначения, не относящийся к категории холодного оружия, и с силой нанес им не менее одного удара в область шеи потерпевшему, - прокомментировали в пресс-службе Советского районного суда города Орла.

Потерпевший истек кровью, а подсудимый убежал и попытался скрыть следы преступления.

Мужчина признал вину. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить матери погибшего 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.