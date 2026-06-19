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НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:00

Орловец отправился в колонию строгого режима за убийство приятеля

Мужчины поругались во время совместного застолья
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Советский районный суд Орла вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Во время застолья в квартире потерпевшего между хозяином жилища и гостем взник конфликт, подсудимый решил убить своего оппонента.

- Он взял нож хозяйственно-бытового назначения, не относящийся к категории холодного оружия, и с силой нанес им не менее одного удара в область шеи потерпевшему, - прокомментировали в пресс-службе Советского районного суда города Орла.

Потерпевший истек кровью, а подсудимый убежал и попытался скрыть следы преступления.

Мужчина признал вину. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить матери погибшего 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.