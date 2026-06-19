Жители Тургенева, 4 пожаловались общественникам на аварийный дом

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Список проблем, с которыми они столкнулись, вызывает тревогу: здание, построенное в 1917 году, постепенно разрушается, а управляющая компания не реагирует на жалобы.

Люди жалуются на обрушение стен, годами неремонтируемые подъезды и разбитые ступеньки. Водоснабжение работает с перебоями — воду отключают регулярно, а зимой жильцы остаются без нормального отопления. Электрическое оборудование находится в открытом доступе, и во время дождей вода с крыши стекает прямо на него, что создает реальную угрозу короткого замыкания и пожара.

Опасность подстерегает не только жильцов, но и прохожих. На крыше нет снегоудержания — снег и сосульки падают вниз, не встречая преград. От фасада отваливается труба водоотведения, которая нависает над тротуаром, где ежедневно проходят сотни человек.

Руководитель социального блока общественной приемной ЛДПР в Орловской области Юлия Айданова прокомментировала ситуацию: «Дом на Тургенева, 4 — это не просто дом, а памятник архитектуры. Но его состояние сегодня не просто плачевное — оно опасное. Люди боятся за свою жизнь и здоровье, а управляющая компания продолжает игнорировать их обращения. Мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет о безопасности».

Состояние этого дома — еще один пример системного кризиса в сфере ЖКХ Орловской области. Депутат Орловского городского Совета Дмитрий Юдин уже направил официальный запрос в прокуратуру с требованием провести проверку. Обращение жителей взято на контроль, и общественники намерены добиваться, чтобы управляющая компания наконец выполнила свои обязательства.